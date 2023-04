(Di lunedì 3 aprile 2023)annuncia l’uscita della sua, la-E PRO, l’ammiraglia per lavoro casalingo e uso d’ufficio, scopriamola, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, annuncia oggi la nuovissima-E PRO, progettata per offrire prestazioni e stabilità di alta qualità per l’uso in ufficio e a casa. La-E PRO è la più recentecon fattore di forma micro-ATX di, dotata di una tecnologia all’avanguardia che offre prestazioni e stabilità eccezionali, progettata specificamente per supportare i processori AMD RyzenTM Serie 7000 con la più recente architettura single-chip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #BIOSTAR A620MP-E PRO: la nuova scheda madre AMD dell'azienda #BiostarA620MPEPRO #tuttotek -

AMD has officially announced its new A620 chipset, giving an entry-level motherboard option for its Ryzen 7000 series CPUs. ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, and MSI have already announced their own ...