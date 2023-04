Biodigestore di Napoli Est | è scontro tra comitati e Municipalità sul consenso all’impianto

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiImpianto di compostaggio aEst: cresce la mobilitazione del comitato locale, contrario al progetto. E si profila un muro contro muro anche con la sesta. Il comitato ‘Sì Bonifiche No’ richiede un incontro urgente al consiglio municipale. Il tema è il rifinanziamento dell’opera, ormai prossima all’uscita del bando. Uno stanziamento da 7 milioni, appena varato dal ministero dell’Ambiente, decisivo per rilanciarla. Ma in un’ex area industriale, flagellata dai veleni, le associazioni del territorio denunciano l’impatto ambientale del. Al parlamentino municipale, il comitato ricorda un ordine del giorno approvato 2 anni fa. A maggioranza, i consiglieri diedero l’ok“a patto che si realizzassero una serie di interventi”. Tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marimuscara : Regione e Comune accelerano per il biodigestore a Napoli Est: comitati sul piede di guerra - antonellaa262 : Le dichiarazioni di Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia, su Radio Club91 nella trasmissione Barba & Cap… -

Via libera allo spostamento di sette milioni di euro che prima erano stati assegnati a un altro progetto e ora vanno invece al bando finale per la costruzione dell'impianto di compostaggio di. ...'Abbiamo avuto l'ok del Ministero dell'Ambiente per gli ulteriori 7 milioni che mancavano per il finanziamento deldiest, entro venti giorni sarà ripubblicato il bando di gara e passeremo alla fase operativa. Oltre a questo avvieremo un impianto innovativo, altamente tecnologico, per il ......posso categoricamente smentire di aver mai detto che prenderemo i rifiuti da Roma o dacome ... ho addirittura ribadito che nel caso in cui ilnon venisse realizzato, tra qualche ...

Regione e Comune accelerano per il biodigestore a Napoli Est ... anteprima24.it

'Abbiamo avuto l'ok del Ministero dell'Ambiente per gli ulteriori 7 milioni che mancavano per il finanziamento del biodigestore di Napoli est, entro venti giorni sarà ripubblicato il bando di gara e..