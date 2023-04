Biglietti Atalanta-Bologna, i posti disponibili al Gewiss Stadium (Di lunedì 3 aprile 2023) I Biglietti disponibili per quanto concerne il match di Serie A Atalanta-Bologna presso il Gewiss Stadium di Bergamo La vendita dei Biglietti per Atalanta-Bologna sta andando a gonfie vele, e si prospetta l’ennesima atmosfera spettacolare in quel di Bergamo. Ecco i posti disponibili al Gewiss Stadium. CURVA MOROSINI: non disponibili CURVA PISANI: – non disponibili TRIBUNA RINASCIMENTO COPERTA: 3 posti TRIBUNA RINASCIMENTO SCOPERTA: 1 posti DISTINTI SUD: non disponibili TRIBUNA NERAZZURRA: 16 posti PITCH VIEW: 2 posti Da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Iper quanto concerne il match di Serie Apresso ildi Bergamo La vendita deipersta andando a gonfie vele, e si prospetta l’ennesima atmosfera spettacolare in quel di Bergamo. Ecco ial. CURVA MOROSINI: nonCURVA PISANI: – nonTRIBUNA RINASCIMENTO COPERTA: 3TRIBUNA RINASCIMENTO SCOPERTA: 1DISTINTI SUD: nonTRIBUNA NERAZZURRA: 16PITCH VIEW: 2Da ...

