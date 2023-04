Big d'Europa in fibrillazione, in estate sarà risiko di panchine (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - L'ultima panchina a saltare è stata quella di Graham Potter al Chelsea, ma quest'anno sono un po' tutte le big d'Europa a dover fare i conti con delusioni, malumori, corteggiamenti e rinnovi complicati rispetto ai propri allenatori. Di qui la certezza che questa estate si innescherà un grande 'risiko' alla guida tecnica dei club più blasonati, pronti ad aste milionarie. Intanto potrebbe andare in scena un clamoroso scambio di allenatore sull'asse Londra-Monaco di Baviera: se al Bayern è appena approdato Thomas Tuchel (esordio con vittoria per 4-2 nel 'Klassiker' con il Borussia Dortmund), esonerato dai Blues a settembre, il cammino inverso potrebbe compierlo Julian Nagelsmann. Silurato dai bavaresi anche per motivi caratteriali, l'enfant prodige del calcio tedesco sarebbe infatti in pole per Stamford Bridge, anche se, secondo ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - L'ultima panchina a saltare è stata quella di Graham Potter al Chelsea, ma quest'anno sono un po' tutte le big d'a dover fare i conti con delusioni, malumori, corteggiamenti e rinnovi complicati rispetto ai propri allenatori. Di qui la certezza che questasi innescherà un grande '' alla guida tecnica dei club più blasonati, pronti ad aste milionarie. Intanto potrebbe andare in scena un clamoroso scambio di allenatore sull'asse Londra-Monaco di Baviera: se al Bayern è appena approdato Thomas Tuchel (esordio con vittoria per 4-2 nel 'Klassiker' con il Borussia Dortmund), esonerato dai Blues a settembre, il cammino inverso potrebbe compierlo Julian Nagelsmann. Silurato dai bavaresi anche per motivi caratteriali, l'enfant prodige del calcio tedesco sarebbe infatti in pole per Stamford Bridge, anche se, secondo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carseri : RT @jopratix: @riccardomagi @Controcorrentv @Piu_Europa Sempre dalla parte di Big Pharma. I vaccini killer non vi sono bastati. - Linkiesta : Come l’Europa può tornare protagonista nel mercato delle telecomunicazioni L’aumento del traffico dati generato da… - Agenzia_Italia : Big d'Europa in fibrillazione, in estate sarà risiko di panchine - TrueReportNet : RT @LadyAfro17: 3 Aprile 2023, Italia PER 30 MILIONI DI EURO ASSOCIAZIONI DI MEDICI E I GIORNALISTI SI SONO VENDUTI AD ASTRA ZENECA Le qu… - AMarco1987 : Come l’Europa può tornare protagonista nel mercato delle telecomunicazioni -