Big d'Europa in fibrillazione, in estate sarà risiko di panchine (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - L'ultima panchina a saltare è stata quella di Graham Potter al Chelsea, ma quest'anno sono un po' tutte le big d'Europa a dover fare i conti con delusioni, malumori, corteggiamenti e rinnovi complicati rispetto ai propri allenatori. Di qui la certezza che questa estate si innescherà un grande 'risiko' alla guida tecnica dei club più blasonati, pronti ad aste milionarie. Intanto potrebbe andare in scena un clamoroso scambio di allenatore sull'asse Londra-Monaco di Baviera: se al Bayern è appena approdato Thomas Tuchel (esordio con vittoria per 4-2 nel 'Klassiker' con il Borussia Dortmund), esonerato dai Blues a settembre, il cammino inverso potrebbe compierlo Julian Nagelsmann. Silurato dai bavaresi anche per motivi caratteriali, l'enfant prodige del calcio tedesco sarebbe infatti in pole per Stamford Bridge, anche se, secondo ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - L'ultima panchina a saltare è stata quella di Graham Potter al Chelsea, ma quest'anno sono un po' tutte le big d'a dover fare i conti con delusioni, malumori, corteggiamenti e rinnovi complicati rispetto ai propri allenatori. Di qui la certezza che questasi innescherà un grande '' alla guida tecnica dei club più blasonati, pronti ad aste milionarie. Intanto potrebbe andare in scena un clamoroso scambio di allenatore sull'asse Londra-Monaco di Baviera: se al Bayern è appena approdato Thomas Tuchel (esordio con vittoria per 4-2 nel 'Klassiker' con il Borussia Dortmund), esonerato dai Blues a settembre, il cammino inverso potrebbe compierlo Julian Nagelsmann. Silurato dai bavaresi anche per motivi caratteriali, l'enfant prodige del calcio tedesco sarebbe infatti in pole per Stamford Bridge, anche se, secondo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KSport24 : @DItalianInsider @ggiuve1897 @90ordnasselA Puoi parlare tu di Europa?? Ma che cazz* ne sai tu di europa che siete l… - alessandronno : @christian_fsi oh gnooooooo! big fear!! i russi hanno già da anni i missili nucleari a kalingrad, praticamente nel… - kimmanuela : plutone come la big hit quando si renderà conto che l'Europa esiste non solo per le fashion week - ElioLannutti : @babetta123 Si portano avanti, per assecondare Bill Gates e la sua profezia sulla pandemia, che sarà peggiore del C… - fran20042007 : RT @INGFiore2: Tuttavia un popolo che si informa attraverso media che travestono la realtà, non capirà mai che quelli che ha votato sono in… -