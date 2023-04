(Di lunedì 3 aprile 2023) Fabrizioin collegamento video con gli studi di Pressing ha analizzato il momento dell’alla luce dellefatte in campionato. TROPPE– Fabrizioanalizza così il momento dell’, soffermandosi sull’operato di Simone Inzaghi: «Non c’è molto da difendere Inzaghi. Cerco sempre di vedere il lato positive delle cose.sono un fatto e un numero inaccettabile. La cosa che mi fa più impressione è che questa è una squadra che va sotto e poi va sotto. L’gioca sempre, ma poi smette diappena subisce un gol. La squadra crea tanto, ma ci sono dei gol che sono fatti e l’non riesce a realizzare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Dieci sconfitte troppe! Ma Inter continua a giocare bene» - -

Saranno proiettati e omaggiati sei film fra i più significativi dei primianni di Biennale ... I sei film in programma sono: Beautiful Things di Giorgio Ferrero e Federico(vincitore al CPH:...Saranno proiettati e omaggiati sei film fra i più significativi dei primianni di Biennale ... I sei film in programma sono: Beautiful Things di Giorgio Ferrero e Federico(vincitore al CPH:...Saranno proiettati e omaggiati sei film fra i più significativi dei primianni della ... I sei film in programma sono: Beautiful Things di Giorgio Ferrero e Federico(vincitore al CPH:DOX ...

Biasin: «Dieci sconfitte troppe! Ma Inter continua a giocare bene» Inter-News.it

Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato qualche opinione sulla situazione attuale dell’Inter dopo la sconfitta contro la Fiorentina Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la su ...RENTINA 1 Primo tempo: 0-0 INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (18’ st De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic (33’ st Dzeko), Mkhitaryan (33’ st Asllani), Gosens (18’ st Bellanova); Lukaku, ...