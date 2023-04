BettaKnit | startup 100% femminile made in Toscana | lezione di digital marketing alla Florida University

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Quando ci hanno chiamate dFsu,Stateof Florence, per dirci che eravamo state selezionate e invitate a raccontare la nostra storia durante un workshop di studenti americani, siamo letteralmente saltate dsedia“. A raccontarlo è Barbara Fani, Ceo e Product manager dinata nel 2020 dal coraggio e ddeterminazione di Barbara, Elisabetta e Federica, tre sorelle toscane con la passione per la maglia e la voglia di fare impresa. «Proveniamo da una famiglia con tradizione tessile. Abbiamo il filato nel sangue». Spiega Barbara. «Ci piace la moda, il knitting e la sostenibilità. Per questo, abbiamo deciso di unire queste competenze creando una piattaforma che è molto di più di un semplice ecommerce. ...