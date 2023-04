Bernardeschi, ma che cosa hai fatto? La Juventus si sta mangiando le mani (Di lunedì 3 aprile 2023) L’addio di Bernardeschi riesca di essere vissuto come un grande rimpianto; ecco l’incredibile giocata dell’esterno offensivo azzurro. Bernardeschi (LaPresse)Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Juventus ha detto addio a Bernardeschi; l’esterno azzurro, dopo cinque anni in bianconero, si è trasferito al Toronto accettando una nuova sfida in un campionato completamente diverso da quello europeo. Esperienza sicuramente positiva almeno a livello personale visto i numeri che sta avendo dal punto di vista offensivo. Assist ma soprattutto gol e proprio uno di questi sembra aver portato del rammarico in casa bianconera. Come possiamo vedere da questo video, Bernardeschi ha realizzato quello che nel calcio si definisce gol olimpico; l’esterno azzurro è riuscito a segnare direttamente da calcio ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 aprile 2023) L’addio diriesca di essere vissuto come un grande rimpianto; ecco l’incredibile giocata dell’esterno offensivo azzurro.(LaPresse)Nell’ultima sessione estiva di mercato, laha detto addio a; l’esterno azzurro, dopo cinque anni in bianconero, si è trasferito al Toronto accettando una nuova sfida in un campionato completamente diverso da quello europeo. Esperienza sicuramente positiva almeno a livello personale visto i numeri che sta avendo dal punto di vista offensivo. Assist ma soprattutto gol e proprio uno di questi sembra aver portato del rammarico in casa bianconera. Come possiamo vedere da questo video,ha realizzato quello che nel calcio si definisce gol olimpico; l’esterno azzurro è riuscito a segnare direttamente da calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomPopEl : AVETE FATTO LE ANALISI??????? • SCOPRI le MAGLIE, i CAPPELLINI, le FELPE e TOT CÀL ROBI CHE LÉ nello SHOP in BIO!!! •… - pepponauta : @SerieA @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia @sscnapoli Anche bernardeschi alla fiorentina era pazzesco eppure... Vedremo… - enzono16 : RT @GoalItalia: Bernardeschi, che magia: goal direttamente da corner, è la prima volta nella storia del Toronto FC ?? - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Il @FcCrotoneOff compie 100 anni: sapevate che 2 ex talenti lanciati dal club sono campioni d'Europa? La storia dei migliori… - TheCarlo_Kr : RT @DiMarzio: Il @FcCrotoneOff compie 100 anni: sapevate che 2 ex talenti lanciati dal club sono campioni d'Europa? La storia dei migliori… -