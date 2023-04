Bergomi | «Troppe situazioni extra campo non stanno agevolando il gruppo Inter»

(Di lunedì 3 aprile 2023) Giuseppe, ex giocatore dell’e opinionista Sky, ha parlato del momento dei nerazzurri e di alcuni casi dei giocatori Giuseppe, ex giocatore dell’e opinionista Sky, ha parlato del momento dei nerazzurri e di alcuni casi dei giocatori. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «Svoltare è possibile ma tutto ildeve compattarsi e giocare per la squadra. Bisogna parlarsi e avere il coraggio di guardarsi in faccia e tirare fuori quello che non va.questioni aperte che non hanno giocato alla squadra. Skriniar, Dumfries e Brozovic solo alcuni di essi. Ora è più importante la partita contro la Salernitana rispetto a quella contro la Juventus». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato dei problemi dell'Inter, spezzando una lancia in favore di Inzaghi.