(Di lunedì 3 aprile 2023)difendedalle critiche dopo la scelta di schierare Correa dal 1? in Inter-Fiorentina (vedi focus). L’ex nerazzurro parla anche delle difficoltà del resto dell’attacco interista. Ecco il pensiero avanzato nello studio di “Sky Calcio Club”. STANCHEZZA – Giuseppeinterviene in difesa di Simonee dellecompiute dall’allenatore delnell’ultima partita. L’ex nerazzurro, fra gli opinionisti di Sky Sport 24, afferma: «Non viene condivisa la scelta didi schierare Joaquin Correa? Dobbiamo metterci d’accordo, perché, insieme alla Juventus e alla Fiorentina, è una di quelle squadre che giocherà più partite.hadi fare delle rotazioni, martedì ha la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bergomi: «Scelte dubbie di Inzaghi? L'Inter ha bisogno di rotazioni!» - -

...biglia piovuta dagli spalti che colpì), così nella stagione successiva - 1985 - 86 con la Roma fuori dalle coppe - accordammo proprio ai nerazzurri la priorità ufficiale nelle nostre...A questo punto non resta che attendere ledei due allenatori ma soprattutto vedere come se ... tutte le notizie diinter milan Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "...... non c'è verso, è diventata una squadra con dellemagari forzate, i giovani hanno dato qualcosa'. Queste le dichiarazioni di Giuseppea Sky Sport. Il commentatore sportivo ha poi ...

Bergomi: «Scelte dubbie di Inzaghi L’Inter ha bisogno di rotazioni!» Inter-News.it

Beppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a SkySport nel post Napoli-Milan: "Oggi dobbiamo esaltare la partita del Milan. Si parla sempre del Napoli e di cosa non ha ...Grazie all’onlus con sede a Genova, il ragazzo dalla Sardegna ha raggiunto Milano e gli studi di Sky Sport, dove ha conosciuto anche Andrea Marinozzi ...