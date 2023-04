Belle da vedere, piacevoli da toccare, coniugano alla perfezione tradizione e fascino contemporaneo (Di lunedì 3 aprile 2023) Quando si parla di borse matelassé primavera 2023 ci si riferisce a delle it bag rese speciali soprattutto dalle loro superfici. La pelle viene imbottita e trapuntata non solo a losanghe come da tradizione. Ma anche puntando su pattern alternativi dal fascino geometrico. Finendo, a volte, per far assomigliare questi pezzi di design quasi a dei soffici cuscini décor. Sono piacevoli da toccare e hanno colori brillanti e primaverili, senza però rinunciare ai classici bianco e nero. Più che degli accessori diventano quasi una coccola personale. La linea Serpenti Cabochon firmata Bvlgari punta su forme morbide e imbottiture effetto cuscino arricchite da dettagli gioiello. Il trend interpretato dalle grandi griffe La tendenza delle borse trapuntate effetto pillow ha dilagato alle sfilate della primavera estate 2023. Le ... Leggi su amica (Di lunedì 3 aprile 2023) Quando si parla di borse matelassé primavera 2023 ci si riferisce a delle it bag rese speciali soprattutto dalle loro superfici. La pelle viene imbottita e trapuntata non solo a losanghe come da. Ma anche puntando su pattern alternativi dalgeometrico. Finendo, a volte, per far assomigliare questi pezzi di design quasi a dei soffici cuscini décor. Sonodae hanno colori brillanti e primaverili, senza però rinunciare ai classici bianco e nero. Più che degli accessori diventano quasi una coccola personale. La linea Serpenti Cabochon firmata Bvlgari punta su forme morbide e imbottiture effetto cuscino arricchite da dettagli gioiello. Il trend interpretato dalle grandi griffe La tendenza delle borse trapuntate effetto pillow ha dilagato alle sfilate della primavera estate 2023. Le ...

