Beautiful | puntate italiane | Brooke confessa | Hope sconvolta

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 3 aprile 2023)Logan confesserà tutto alla figlianel corso dei prossimi episodi di. La donna, in assenza di Ridge, si è ubriacata in compagnia di Deacon Sharpe, inconsapevole di essere stata vittima di un diabolico piano ordito ai suoi danni da Sheila Carter. Quest'ultima, infatti, per vendicarsi della Logan, ha scambiato le bottiglie di champagne analcolico, cheaveva ordinato, con quelle alcoliche. La notte di Capodanno, Ridge era fuori città per lavoro e non è riuscito a rientrare in tempo per festeggiare con sua moglie, la quale ha ricevuto la visita di Deacon. I due hanno iniziato a bere insieme e l'uomo ha colto l'occasione per rievocare con la sua ex i vecchi tempi e per dichiararle il suo amore. A quel punto,e Sharpe si sono baciati appassionatamente e la Logan, il ...