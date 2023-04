Beautiful, Brooke torna con Deacon? (Di lunedì 3 aprile 2023) Scopri tutto quello che bisogna sapere su quello che succede in Beautiful dopo il bacio di Capodanno Brooke e Deacon tornano insieme? Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 3 aprile 2023) Scopri tutto quello che bisogna sapere su quello che succede indopo il bacio di Capodannono insieme? Tvserial.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachedivano : Questo trono sembra un po' Beautiful: Nicole è Brooke, i corteggiatori gli uomini della famiglia Forrester e Robert… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 4 aprile: Brooke sempre più in crisi. Douglas ‘non si smuove’ - CIAfra73 : Soap & Novelas: #Beautiful settimana dal 2 all'8 aprile 2023 · HOPE E LIAM SCOPRONO CHE BROOKE HA BACIATO DEACON A.… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 3 aprile: Brooke chiede a Deacon di non farsi più vedere - Whoopsee_it : Tu lo sapevi quante volte si è sposata Brooke in #beautiful? -