Beautiful | anticipazioni 4 aprile | Brooke sempre più in crisi Douglas ‘non si smuove’

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 aprile 2023): il bacio tra Deacon eterrà ancora banco…E la situazione peggiorerà!stapeggio nei confronti di Ridge.rimane convinto… Il rimorso dinei confronti di Ridge si acuirà, perché il marito continuerà a starle vicino, non sapendo di Deacon. Il Forrester riterràche la moglie provi tale sentimento solo per essersi ubriacata di nuovo e perché ora vuole cambiare una volta per tutte; inoltre si sentirà in colpa per aver abbandonato l’amata, che si è data all’alcol, mentre lui era via. Nel frattempo però, Hope e Liam hanno chiesto al piccolocos’abbia ...