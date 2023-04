Beatrice Grannò dopo “The White Lotus” presenta il nuovo progetto

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 3 aprile 2023) Oltre al teatro,, tra le protagoniste delcapitolo della serie tv targata HBO The, ha sempre coltivato la sua passione per la musica. Per questo oggi è pronta are al pubblico il suodi inediti musicali. Tre appuntamenti in live che saranno anche un’occasione per tornare sul palco e unire le sue due passioni. Nata a Roma nel 1993,ha conquistato grande pubblicoil successo della serie tv americana targata HBO The. Eppure, nonostante il suo talento nella recitazione, non sembra essere l’unica passione per la giovane artista. Nella sua vita c’è anche la musica e adesso è pronta a ...