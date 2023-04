Batterie agli ioni di ossigeno più durevoli e sicure di quelle al litio (Di lunedì 3 aprile 2023) All’Università di Vienna i ricercatori stanno sviluppando le Batterie agli ioni di ossigeno in grado di durare molto più a lungo delle Batterie agli ioni di litio. Con la crescente domanda di Batterie ricaricabili, occorre trovare soluzioni più efficienti di quanto possano fare attualmente gli ioni di litio soprattutto per l’immagazzinamento di grandi quantità di energia. Il nuovo tipo di batteria “agli ioni di ossigeno può essere estremamente durevole, non richiede elementi rari e risolve il problema dei rischi di incendio”. Batterie agli ioni di litio per ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 3 aprile 2023) All’Università di Vienna i ricercatori stanno sviluppando lediin grado di durare molto più a lungo delledi. Con la crescente domanda diricaricabili, occorre trovare soluzpiù efficienti di quanto possano fare attualmente glidisoprattutto per l’immagazzinamento di grandi quantità di energia. Il nuovo tipo di batteria “dipuò essere estremamente durevole, non richiede elementi rari e risolve il problema dei rischi di incendio”.diper ...

