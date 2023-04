Basket femminile | Schio-Campobasso fa partire anticipatamente i playoff scudetto

(Di lunedì 3 aprile 2023) Partenza anticipata per idella Serie A1 2022-2023. La ragione è molto semplice: il Famila, che ci arriva con l’investitura del secondo posto in regular season, dovrà giocare le Final Four di Eurolega dal 14 al 16 aprile in quel di Praga. Per questo il confronto con La Molisanaviene integralmente anticipato, con gara-1 domani, gara-2 il 7 aprile e l’eventuale gara-3 il 10. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos vola sulle ali dell’entusiasmo: ha vinto la Coppa Italia, che si è giocata proprio sul parquet molisano, e l’ha fatto sventando il pericolo Ragusa per poi regolare senza tanti complimenti sia Sassari che Venezia. Particolare nota di merito per Giorgia Sottana, che da sola è a quota 22 trofei. Cioè più della quasi totalità dei club di A e A1 tra uomini e donne. ...

La schiacciata di Awak Kuier in Coppa Italia: nel basket femminile è una rarità la Repubblica

