(Di lunedì 3 aprile 2023) L’si sta preparando per affrontare la trasferta di Coppa Italia contro la Juventus e ha da poco finito l’allenamento odierno: le ultime da Sky Sport con Matteo. COMPATTEZZA ? Matteoa Sky Sport, nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato dell’alla vigilia della gara di andata di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (vedi articolo): «Stanno arrivando partite importantissime: la trasferta con la Juventus in Coppa Italia, la trasferta con la Salernitana per ritrovare la vittoria in campionato. La trasferta contro il Benfica per la Champions League. L’ora. L’Intenzione è rimanere uniti ein un momento difficile. Nonostante le tre sconfitte di seguito in campionato, l’intenzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Barzaghi: «Inter deve compattarsi. Inzaghi? Ancora avanti insieme» - - interavita_ : ?? Matteo Barzaghi (#SkySport):“#Inzaghi non è a rischio e l’Inter vuole continuare con lui fino a fine stagione, la… - nidodelcuculo8 : @360_IMinter @AmalaTV_ Era una battuta,intendo dire che se gente come Barzaghi e Biasin che vive a stretto contatto… - news24_inter : Barzaghi: «Un dato spiega i numeri dell’#Inter in zona gol» - infoiteconomia : Barzaghi: «Inter fragile, discorso che va allargato fino alla società!» -

...ancora due trofei da inseguire di MatteoLe sorprese che non ti aspetti, come nello shopping. Ci sono alcuni acquisti che si pagano poco o nulla e poi diventano insostituibili . Nell'...Nel video l'inviato di Sky Sport Matteofa il punto sulla situazione infortunati in casa. Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Bastoni, Dimarco e Gosens per la sfida contro la Fiorentina in programma sabato 1 aprile. Discorso ...L'interessamento dell'per il giocatore ovviamente non nasce dalla gara disputata contro l'Inghilterra ma stando a quando rivela l'esperto di mercato Matteo, i dirigenti nerazzurri ...

Barzaghi: «Un dato spiega i numeri dell'Inter in zona gol» Inter News 24

Fonte: Sky Sport Le ultime sulla squadra di Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, (e non solo). Comincia un periodo di scelte dunque per ...Marco Barzaghi commenta i numeri dell’Inter, alla luce della recente sconfitta casalinga con la Fiorentina: la sua analisi tocca la società In collegamento a Sky Sport 24, il giornalista Marco Barzagh ...