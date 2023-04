Barrenechea via dalla Juve in prestito: la nuova squadra in Serie A (Di lunedì 3 aprile 2023) La Juventus continua ad affidarsi a giovani talenti in grado di rappresentare il futuro del club, è ormai una linea seguita da tutti i club in Italia e condizionata dalle difficoltà dal punto di vista economico. Un talento già nel giro della prima squadra bianconera è Enzo Barrenechea, calciatore argentino di ruolo centrocampista. E’ stato già preso in considerazione da Massimiliano Allegri e si è dimostrato un calciatore di grande talento, dovrà migliorare dal punto di vista della personalità e del posizionamento in campo. Si tratta di un centrocampista centrale in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata e anche in zona arretrata a protezione della difesa. E’ cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys, poi il passaggio al Sion e la prima vera esperienza con la seconda squadra. Si è messo in ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Lantus continua ad affidarsi a giovani talenti in grado di rappresentare il futuro del club, è ormai una linea seguita da tutti i club in Italia e condizionata dalle difficoltà dal punto di vista economico. Un talento già nel giro della primabianconera è Enzo, calciatore argentino di ruolo centrocampista. E’ stato già preso in considerazione da Massimiliano Allegri e si è dimostrato un calciatore di grande talento, dovrà migliorare dal punto di vista della personalità e del posizionamento in campo. Si tratta di un centrocampista centrale in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata e anche in zona arretrata a protezione della difesa. E’ cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys, poi il passaggio al Sion e la prima vera esperienza con la seconda. Si è messo in ...

