(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la Tranfagarasan in Romania, la Tianmen Mountain in Cina, la Valle del Dades in Marocco e la sfida per battere Google maps da Roma a Capo Nord, il pilota romano Fabiopunta a conquistare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiancoAngelica : Ieri presentazione della nuova livrea Ferrari F8 Tributo. Sulle ruote è presente il mio logo #biancoconsulting come… -

Il 25 aprile, sullaF8 Tributo, tenterà di percorrere la strada panoramica che porta ai Santuari di Meteora in meno di 178 secondi, primato in carica ad un pilota di origine greca. La ...... Rossi (1' st Fadjiga), Wafa (15' st Cerato), Lalai (5' st Hernandez Yaranga),, Mellace (1' ... colpo di testa pericoloso del neoentrato Boschi , su angolo, il portiereblocca con ......Tenuta San Leonardo Toscana Tenuta San Guido Tenuta Sette Ponti (Feudo Maccari) Ornellaia San Filippo Castello Banfi Siro Pacenti Biondi - Santi Casanova di Neri Il Poggione Poggerino...

Barone su Ferrari F8 Tributo tenta record ai Santuari di Meteora - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, (askanews) – Dopo la Tranfagarasan in Romania, la Tianmen Mountain in Cina, la Valle del Dades in Marocco e la sfida per battere Google maps da Roma a Capo Nord, il pilota romano Fabio Barone pu ...Roma, 3 apr. (askanews) – Dopo la Tranfagarasan in Romania, la Tianmen Mountain in Cina, la Valle del Dades in Marocco e la sfida per battere Google maps da Roma a Capo Nord, il pilota romano Fabio Ba ...