Bando reclutamento docenti a tempo determinato e indeterminato scuole di Milano: domande entro il 28 aprile (Di lunedì 3 aprile 2023) Pubblicati due bandi per l'individuazione di personale docente con contratto a tempo determinato e indeterminato, anno scolastico 2023/2024, da assegnare sui posti che si renderanno disponibili presso la Scuola Secondaria Statale Sperimentale di I grado ad orientamento musicale “Rinascita – A. Livi” e Scuola Primaria “Nazario Sauro” sezione sperimentale – I.C. “N. Sauro” – Milano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) Pubblicati due bandi per l'individuazione di personale docente con contratto ae in, anno scolastico 2023/2024, da assegnare sui posti che si renderanno disponibili presso la Scuola Secondaria Statale Sperimentale di I grado ad orientamento musicale “Rinascita – A. Livi” e Scuola Primaria “Nazario Sauro” sezione sperimentale – I.C. “N. Sauro” –. L'articolo .

