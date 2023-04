Bando della Regione per la ripresa: energia, pronti 9,4 milioni di euro per le imprese (Di lunedì 3 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Bando di Regione Lombardia ‘Confidiamo nella ripresa – energia’ rivolto alle pmi, uno strumento ancora aperto e disponibile. Grazie ai finanziamenti concessi da Regione le imprese possono realizzare nuovi progetti per l’efficientamento energetico e autoproduzione di energia oppure utilizzare il contributo come sostegno sotto forma di capitale circolante, anche per il pagamento dei maggiori costi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 3 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordiLombardia ‘Confidiamo nella’ rivolto alle pmi, uno strumento ancora aperto e disponibile. Grazie ai finanziamenti concessi dalepossono realizzare nuovi progetti per l’efficientamento energetico e autoproduzione dioppure utilizzare il contributo come sostegno sotto forma di capitale circolante, anche per il pagamento dei maggiori costi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ticonsiglio : ??Concorso Segretario di Legazione 2023 per 50 posti Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazi… - ProvinciaBZ : Sono 68 i #docenti della scuola italiana che hanno superato il bando di #concorso per il reclutamento di #personale… - Max47244057 : RT @ItalexitMori: @guffanti_marco È esattamente così. Anche nei verbali dell’assemblea costituente consideravano il liberismo come causa de… - BartoloGuggino : @niky40786498 @HoaraBorselli @Libero_official Il fatto che nella didascalia abbiano dovuto specificare ARTISTA (pur… - smilypapiking : RT @federico_bosco: Tra un blocco di ChatGPT e la messa al bando della “cibo sintetico” ce la faranno i nostri eroi a bloccare le telefonat… -