Bakhmut | una dedica senza regalo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Prigozhin annuncia la presa della città come omaggio al blogger Tatarsky, assassinato a San Pietroburgo, ma gli ucraini smentiscono. Bertolotti (Ispi): "Lo stallo è totale, ma in effetti si apre la prospettiva di un'offensiva russa o contrattacchi ucraini". E da metà aprile si conclude la stagione del fango

Stoltenberg: Putin si prepara per continuare la guerra, sosterremo Kiev. Finlandia domani nella Nato - Zelensky: i russi sono ancora in tempo per andarsene, altrimenti li distruggeremo - Zelensky: i russi sono ancora in tempo per andarsene, altrimenti li distrug RaiNews

Tutti gli sforzi continuano a essere concentrati qui, con combattimenti strada per strada e una guerra di propaganda che ogni giorno raggiunge nuove vette, nell’incertezza di quanti giovani dovranno ...La brigata Wagner annuncia la fine della battaglia per Bakhmut: "L'abbiamo conquistata ... in un video in cui si mostra con una bandiera russa con il nome del blogger militare Vladlen Tatarsky, ucciso ...