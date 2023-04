Badante raggira per anni l' anziano che deve assistere e si fa consegnare soldi | gioielli e pellicce | denunciata 55enne a Monza

(Di lunedì 3 aprile 2023) L'uomo era rimasto vedovo e aveva assunto la donna, che è riuscita anche a farsi cointestare un conto, svuotandolo del tutto. Indagata per circonvezione di incapace, sequestro preventivo da 139mila euro

Un uomo anziano, rimasto vedovo e con la necessità di qualcuno che potesse aiutarlo in casa e prendersi cura di lui. E una donna che, assunta come, lo sistematicamente per anni, facendosi cointestare un conto, rubandogli oggetti preziosi, e anche anelli e pellicce della moglie morta. La polizia di Monza e Brianza, coordinata

L'uomo era rimasto vedovo e aveva assunto la donna, che è riuscita anche a farsi cointestare un conto, svuotandolo del tutto. Indagata per ...La 55enne, assunta nel 2019 per prendersi cura dell'uomo, ora è indagata a piede libero per i reati di circonvenzione di incapace e furto aggravato ...