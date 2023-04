Bad Company – Protocollo Praga: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 3 aprile 2023) Bad Company – Protocollo Praga: trama, cast e streaming del film su La7 Stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21.15 su La7 va in onda Bad Company – Protocollo Praga, film del 2002 diretto da Joel Schumacher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Kevin Pope è un agente della CIA che, con il nome di Michael Turner, è coinvolto in una missione per recuperare un ordigno atomico rubato. Dopo il primo contatto con il venditore viene coinvolto in una sparatoria e rimane ucciso. La CIA scopre che Kevin aveva un fratello gemello, Jake Hayes, e lo convince a prendere il suo posto per poter concludere la missione. Jake, che non sapeva nulla di Kevin, ha solo 9 giorni per imparare a muoversi e a comportarsi come lui, altrimenti metterà in ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) Bad: trama, cast e streaming delsu La7 Stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21.15 su La7 va in onda Baddel 2002 diretto da Joel Schumacher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Kevin Pope è un agente della CIA che, con il nome di Michael Turner, è coinvolto in una missione per recuperare un ordigno atomico rubato. Dopo il primo contatto con il venditore viene coinvolto in una sparatoria e rimane ucciso. La CIA scopre che Kevin aveva un fratello gemello, Jake Hayes, e lo convince a prendere il suo posto per poter concludere la missione. Jake, che non sapeva nulla di Kevin, ha solo 9 giorni per imparare a muoversi e a comportarsi come lui, altrimenti metterà in ...

