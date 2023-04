Bacio Tra Fedez e Rosa Chemical | La Decisione del Pm!

(Di lunedì 3 aprile 2023) Caso archiviato. Iltraall’ultimo Festival di Sanremo non é considerato atto osceno dalla giustizia italiana. Finisce così la polemica sollevata a seguito di alcuni esposti giunti alla magistratura subito dopo Sanremo 2023. Il pm di Imperia ha messo un punto definitivo sulla vicenda. Non c’é reato. Ecco gli ultimi aggiornamenti!tra: caso archiviato dalla magistratura Dopo ilin diretta Tv traall’ultimo Festival di Sanremo, si era sollevato un polverone. Un caso che aveva fatto scalpore, con molti che avevano accusato i due cantanti di aver offeso il senso del pudore. La procura di Imperia aveva ...

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco del festival di Sanremo 2023 non è stato atto osceno. E' stata archiviata a Imperia l'inchiesta sulla performance andata in scena durante l'ultima serata d ...La sentenza circa quanto accaduto tra Fedez e Rosa Chemical durante l’ultimo Festival di Sanremo è stata emessa. I due erano stati denunciati per atti osceni in luogo… Leggi ...