Bacio Rosa Chemical-Fedez a Sanremo, il gip ha deciso: «Non fu atto osceno: non era in fascia protetta» (Di lunedì 3 aprile 2023) Tra Fedez e Rosa Chemical nessun atto osceno. Finisce archiviata ad Imperia l’inchiesta sulla performance fuori programma dei cantanti all’ultima serata dell’ultimo Festival di Sanremo, quando i due dopo aver simulato un amplesso dalla platea dell’Ariston, sono tornati sul palco scambiandosi un Bacio appassionato. Dopo le polemiche e gli esposti, la decisione del tribunale è stata chiara: nell’orario in cui è andata in onda l’esibizione, le 22.50, non ci sono, o non dovrebbero esserci bambini a guardare la tv. Per i giudici tra l’altro l’episodio è classificabile come un escamotage di scena non classificabile come reato. Eppure subito dopo la finalissima della kermesse, c’è chi è arrivato a chiedere le dimissioni dei vertici della Rai tra indignazione e proteste per ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Tranessun. Finisce archiviata ad Imperia l’inchiesta sulla performance fuori programma dei cantanti all’ultima serata dell’ultimo Festival di, quando i due dopo aver simulato un amplesso dalla platea dell’Ariston, sono tornati sul palco scambiandosi unappassionato. Dopo le polemiche e gli esposti, la decisione del tribunale è stata chiara: nell’orario in cui è andata in onda l’esibizione, le 22.50, non ci sono, o non dovrebbero esserci bambini a guardare la tv. Per i giudici tra l’altro l’episodio è classificabile come un escamotage di scena non classificabile come reato. Eppure subito dopo la finalissima della kermesse, c’è chi è arrivato a chiedere le dimissioni dei vertici della Rai tra indignazione e proteste per ...

