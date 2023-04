Bacio Fedez e Rosa Chemical a Sanremo: ‘Non era un atto osceno’ (Di lunedì 3 aprile 2023) Il giudice ha sentenziato sul Bacio tra Fedez e Rosa Chemical, decidendo come esso “non fosse un atto osceno”. Eppure, quell’episodio era avvenuto in prima serata, sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2023. Una situazione che da subito aveva fatto parlare la maggioranza parlamentare, seguita da un comitati di genitori proprio della località sanremese, che avevano denunciato l’episodio alle Forze dell’Ordine perché poco educativo verso i bambini. Il giudice assolve Fedez e Rosa Chemical per il Bacio Si può dire che la polemica mediatica, nonostante fosse grande, non ha scosso nulla all’interno della Procura. Anzi, il giudice ha ritenuto più che normale il gesto, nonostante le lamentele dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Il giudice ha sentenziato sultra, decidendo come esso “non fosse unosceno”. Eppure, quell’episodio era avvenuto in prima serata, sul prestigioso palco del Festival di2023. Una situazione che da subito aveva fparlare la maggioranza parlamentare, seguita da un comitati di genitori proprio della località sanremese, che avevano denunciato l’episodio alle Forze dell’Ordine perché poco educativo verso i bambini. Il giudice assolveper ilSi può dire che la polemica mediatica, nonostante fosse grande, non ha scosso nulla all’interno della Procura. Anzi, il giudice ha ritenuto più che normale il gesto, nonostante le lamentele dei ...

