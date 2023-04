"Avete visto il Tg1? La vittoria di Fedriga...": ira della Lega, esplode il caso (Di lunedì 3 aprile 2023) Scoppia il caso dopo la schiacciante vittoria del centrodestra in Friuli Venezia Giulia. Come vi abbiamo raccontato in questo lungo pomeriggio elettorale, Massimiliano Fedriga con oltre il 60 per cento dei voti è stato rieletto per la seconda volta (mai accaduto nella storia della Regione) presidente del Friuli Venezia Giulia. Un risultato mostruoso che ha messo in luce già i limiti dell'alleanza tra Pd e 5s che hanno appoggiato Moretuzzo che ha raccolto appena il 28 per cento. Ma dopo il trionfo e la soddisfazione da parte di tutto il centrodestra per il grande risultato ottenuto, arriva una critica contro il servizio pubblico e soprattutto contro il Tg1. A parlare in modo chiaro e netto è la deputata della Lega, Elena Maccante, componente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Scoppia ildopo la schiacciantedel centrodestra in Friuli Venezia Giulia. Come vi abbiamo raccontato in questo lungo pomeriggio elettorale, Massimilianocon oltre il 60 per cento dei voti è stato rieletto per la seconda volta (mai accaduto nella storiaRegione) presidente del Friuli Venezia Giulia. Un risultato mostruoso che ha messo in luce già i limiti dell'alleanza tra Pd e 5s che hanno appoggiato Moretuzzo che ha raccolto appena il 28 per cento. Ma dopo il trionfo e la soddisfazione da parte di tutto il centrodestra per il grande risultato ottenuto, arriva una critica contro il servizio pubblico e soprattutto contro il. A parlare in modo chiaro e netto è la deputata, Elena Maccante, componente...

