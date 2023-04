Avellino | stagione finita per Russo | ecco l’esito degli esami

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra si è ritrovata questo pomeriggio presso lo stadio Partenio – Lombardi. Seduta di scarico per chi è sceso in campo contro la Juve Stabia mentre tutti gli alti hanno lavorato con esercitazioni e partitelle a pressione. Raffaele, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro avuto in Juve Stabia –, in mattinata ha praticatostrumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Simone Benedetti ha continuato riposo e terapie. Davide Mazzocco si è sottoposto a terapie per l’affaticamento all’adduttore della coscia sinistra. Ramzi Aya ha continuato il programma di terapie dopo il risentimento al ginocchio. Jacopo Dall’Oglio ha continuato il percorso di recupero per smaltire l’infortunio al ...