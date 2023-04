Avellino sotto choc, Clelia strappata alla vita a soli 38 anni per un malore improvviso (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa città di Avellino piange increduala la scomparsa di una sua giovane concittadina. Clelia Valentino, di 38 anni, è venuta a mancare improvvisamente a causa di un malore che non le ha lasciato scampo. “Non avremmo mai immaginato di dirti addio….dentro di noi porteremo per sempre il tuo spendido sorriso, la tua disponibilitá, il tuo saperci fare con i bambini e soprattutto le infinite trasferte con la Scandone! Ciao Clelia un immenso dispiacere in questo giorno triste!; così la ricordano gli amici della pallacanestro, di cui era una sfegatata tifosa. Molto attiva nel sociale, era anche tra le “bandiere” della comunità religiosa della Chiesa del Santissimo Rosario. I funerali della giovane donna, si terranno domani pomeriggio presso la “sua” Chiesa del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa città dipiange increduala la scomparsa di una sua giovane concittadina.Valentino, di 38, è venuta a mancare improvvisamente a causa di unche non le ha lasciato scampo. “Non avremmo mai immaginato di dirti addio….dentro di noi porteremo per sempre il tuo spendido sorriso, la tua disponibilitá, il tuo saperci fare con i bambini e soprattutto le infinite trasferte con la Scandone! Ciaoun immenso dispiacere in questo giorno triste!; così la ricordano gli amici della pcanestro, di cui era una sfegatata tifosa. Molto attiva nel sociale, era anche tra le “bandiere” della comunità religiosa della Chiesa del Santissimo Rosario. I funerali della giovane donna, si terranno domani pomeriggio presso la “sua” Chiesa del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Comunità sotto choc per la morte improvvisa della giovane Clelia #Avellino - paemon777 : #avellino #juvestabia #serieC JuveSTB Avellino è un grande derby, ci sarà l'ex #walternovellino davvero un incontro… - Tgyou24 : Due squadra del comando di Avellino, col supporto di due autobotti e un'autoscala, stanno intervenendo nel comune d… - Bluewawe22 : @TolliVincenzo Quando vince la Juventus si festeggia in tutto il mondo ....per la tua squadra al limite sotto il Ve… -