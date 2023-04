Autostrade - Aperto un nuovo lotto dellautostrada A33 Asti-Cuneo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Un altro, piccolo, tassello del puzzle mai finito dell'autostradaè andato a posto con l'apertura, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, deldenominato 6b, realizzato tra la tangenziale di Alba e lo svincolo denominato Alba Ovest, nei pressi dell'ospedale di Verduno. L'opera, realizzata dall'ASTM (che gestisce, tra l'altro, la Torino-Milano e fa parte del gruppo Gavio, secondo operatore del settore), riduce a 4,5 chilometri il tratto ancora mancante al completamento dell'A33, atteso da oltre trent'anni: è infatti necessario congiungere i tronconi esistenti tra Roddi e Verduno e tra Verduno e il viadotto di Cherasco (26a), con cantieri della durata prevista in 18 mesi che potrebbero, autorizzazioni permettendo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... womenomics : Le ragazze devono sapere da dove vengono, devono conoscere le storie delle donne che hanno aperto loro la strada -… -

Un altro, piccolo, tassello del puzzle mai finito dell'autostrada Asti - Cuneo è andato a posto con l'apertura, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del presidente della ...... nella giornata di lunedì 10 aprile, saràdalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ingresso ...ecosostenibile sui Bastioni di Palmanova Firmato l'accordo per il passaggio dei dipendenti ad...La timida reazione del Calcio Napoli, sul 2 - 0, non ha portato nessun effetto ed ha, anzi,incredibili ai contropiedi milanisti. Se questo è un campanello di allarme per la doppia ...

Autostrade, aperto al traffico lotto II.6b Asti-Cuneo - askanews.it Agenzia askanews

AUTOSTRADA In prossimità dell’uscita Alba Ovest, è tutto pronto per l’apertura al traffico del lotto 2.6b dell’Asti-Cuneo, dove si attende l’arrivo del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.Un altro, piccolo, tassello del puzzle mai finito dell’autostrada Asti-Cuneo è andato a posto con l’apertura, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del presidente della ...