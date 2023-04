Autostrada A1 | stazione di Firenze sud | uscita chiusa per un’altra notte

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 aprile, saràl'delladisud per il traffico proveniente da Bologna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TG24info : Regione – Diramazione Roma sud, #chiusura notturna della stazione di San | - MauProx : @casciavitismo @Previnho2 @FeliceRaimondo @Maziro79 Sesto è cmq area dove sorgevano fabbriche quindi non si tocca u… -

In alternativa si consiglia, a chi viaggia in direzione di Ancona, di uscire alladi Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare ina Bologna San Lazzaro.Come arrivare: dall'A14 bisogna uscire al casello di Pesaro Urbino e imboccare la SS 423. Dalladi Pesaro proseguire in autobus verso Urbino. L'aeroporto 'Raffaello Sanzio' di ...I militari delladi Mozzate, infine, nel corso di un servizio antidroga, hanno sequestrato ...da due spacciatori durante un inseguimento tra il centro di Mozzate e l'ingresso dell'...

Autostrada: chiusura di una notte per l'uscita di Colleferro FrosinoneToday

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze Impruneta ... e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio ...Mozzate I carabinieri intercettano un’auto sospetta che scappa in A9, non prima di aver lanciato la droga (trovati anche due etti di cocaina) Intercettano un’auto sospetta e provano e fermarla, ma all ...