Auto | immatricolazioni marzo +40 | 8% a 168 294 unità

Marzo in forte crescita per il mercato dell'auto: le immatricolazioni sono aumentate anno su anno del 40,78% a 168.294 unità. Lo rende il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 490.134 a fronte ... La T - Roc, introdotta nel 2017, è diventata il SUV più venduto in Europa, con maggiori immatricolazioni tra il 2021 e il 2022, rispetto anche alla ex bestseller Volkswagen Golf.

Milano, 3 apr. (askanews) – Marzo in forte crescita per il mercato dell’auto: le immatricolazioni sono aumentate anno su anno del 40,78% a 168.294 unità. Lo rende il Ministero delle Infrastrutture e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - In Italia nel mese di marzo 2023 sono state immatricolate 168.294 vetture, in crescita del 40,78% rispetto alle 119.548 immatricolazioni dello stesso ...