Auto e calcio | lusso alla tedesca Arriva lo streaming delle partite come servizio di bordo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Non solo sponsor. Le casemobilistiche premium tedesche potrebbero non limitarsi più a supportare le squadre di. Il portale tedesco Spobis ha anticipato l’intenzione della leganazionale, la DFL (Deutsche Fußbal Liga), di mettere all’asta i diritti per l’“intrattenimento in” della serie A e B della Germania a partire dstagione 2025/2026. L’operazione dovrebbe sicuramente interessare Bmw, costruttore che si è finora tenuto piuttostolarga dal mondo del pallone, salvo poi decidere di sostenere il pluridecorato Real Madrid di Carlo Ancelotti e in procinto di subentrare a Audi tra gli azionisti del Bayern Monaco. La casa dei Quattro Anelli controlla l’8,33% del capitale della corazzatache ha appena licenziato il giovane allenatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Borderline_24 : Scontri tra tifosi prima dell'inizio della partita di calcio del campionato di serie D, girone H, tra Altamura e Ma… - ShoppingAlertIT : BDM Portachiavi Bandiera Italia, Portachiavi Calcio, Anello in Tessuto per casa o Auto, Uomo e Donna. #Amazon???? - SassiLive : +++SCONTRI TRA TIFOSI DI ALTAMURA E MATERA PRIMA DELLA GARA DI CALCIO ALTAMURA-MATERA: 4 FERITI E 15 AUTO DANNEGGIA… - agciclismo : @crepldilio @RondeVlaanderen Anche in Olanda il ciclismo è sport nazionale, forse più del calcio. Ci sono più bicic… - al61_A : @CalcioFinanza Ma va! Hanno scoperto l acqua calda. Indagate sul mafioso Ceferin e poi vediamo cosa esce. Il calcio… -

...balilla, corsa dei sacchi e tiro alla fune, ma anche con i giochi da tavolo in legno come ... Per completare la cornice americana lein esposizione in Viale Roma, mentre per i più piccoli ...L', venerdì scorso, a una rotatoria è decollata improvvisamente, probabilmente a causa della grande velocità, venendo sbalzata a cinque metri di altezza e finendo dentro un palazzetto dello ......balilla, corsa dei sacchi e tiro alla fune, ma anche con i giochi da tavolo in legno come ... Per completare la cornice americana lein esposizione in Viale Roma, mentre per i più piccoli ...

Auto e calcio, lusso alla tedesca. Arriva lo streaming delle partite come servizio di bordo Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Scontri tra tifosi prima dell'inizio della partita di calcio del campionato di serie D, girone H, tra Altamura e Matera. Fuori dallo stadio di Altamura si sono affrontati i supporter delle due squadre ...