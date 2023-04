Autismo, le mamme di Acerra: “I nostri figli parte della migliore società” (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Autismo sia inclusione e non esclusione. E’ quanto emerso nel corso di un incontro, organizzato al Parco Urbano di Acerra (Napoli), da Giovanni Evangelista dell’associazione ‘ViviAmo Acerra’, durante il quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d’Errico ha ascoltato le istanze dei genitori. All’incontro hanno preso parte, oltre al sindaco d’Errico e ad Evangelista, il presidente di Azzurra Libertà, Paolo Russo, il presidente del Consiglio comunale, Raffaele Lettieri, la psicologa Concetta Terracciano e la Neuro-psicomotricista Cinzia Riemma. “Troppe restrizioni – hanno sottolineato le mamme dei ragazzi autistici – i nostri bambini sono la parte migliore della società ma noi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’sia inclusione e non esclusione. E’ quanto emerso nel corso di un incontro, organizzato al Parco Urbano di(Napoli), da Giovanni Evangelista dell’associazione ‘ViviAmo’, durante il quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d’Errico ha ascoltato le istanze dei genitori. All’incontro hanno preso, oltre al sindaco d’Errico e ad Evangelista, il presidente di Azzurra Libertà, Paolo Russo, il presidente del Consiglio comunale, Raffaele Lettieri, la psicologa Concetta Terracciano e la Neuro-psicomotricista Cinzia Riemma. “Troppe restrizioni – hanno sottolineato ledei ragazzi autistici – ibambini sono lama noi ...

