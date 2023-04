Autismo | a Montalto il 5 aprile la “Passeggiata dell’abbraccio”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 aprile 2023)– Tutti in piazza, uniti, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Saranno infatti 360 i bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria die Pescia Romana che mercoledì 5parteciperanno alla “”. Una mattinata per partecipare alla XVI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’(WAAD – World Autism Awareness Day), che si celebra ogni anno il 2, istituita dall’ONU nel 2007, e che promuove inoltre la ricerca e la diagnosi contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi vittime le persone autistiche. Bambini dai 4 ai 13 anni mercoledì 5, alle ore 10:00, si daranno ...