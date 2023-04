Austin Butler star di City on Fire, tratto dal romanzo di Don Winslow (Di lunedì 3 aprile 2023) L'attore Austin Butler sarà il protagonista e produttore del film tratto dal romanzo City on Fire, scritto da Don Winslow e primo capitolo di una trilogia. Austin Butler sarà il protagonista e produttore del film City on Fire, adattamento del romanzo scritto da Don Winslow. Il progetto sarà prodotto da Sony 3000 Pictures e nel team che porterà la storia nelle sale ci saranno anche David Heyman e Shane Salerno. La star di Elvis avrà per la prima volta il ruolo di produttore esecutivo e il lungometraggio permetterà ad Austin Butler di collaborare nuovamente con Sony Pictures dopo aver recitato in C'era una volta a... ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023) L'attoresarà il protagonista e produttore del filmdalon, scritto da Done primo capitolo di una trilogia.sarà il protagonista e produttore del filmon, adattamento delscritto da Don. Il progetto sarà prodotto da Sony 3000 Pictures e nel team che porterà la storia nelle sale ci saranno anche David Heyman e Shane Salerno. Ladi Elvis avrà per la prima volta il ruolo di produttore esecutivo e il lungometraggio permetterà addi collaborare nuovamente con Sony Pictures dopo aver recitato in C'era una volta a... ...

