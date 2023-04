Aurora Ramazzotti si prende una pausa dai social: “Devo capire che cosa è successo” (Di lunedì 3 aprile 2023) Aurora Ramazzotti ha messo al mondo il suo primo figlio, Cesare. Il parto è avvenuto lo scorso 30 marzo in una clinica svizzera, la stessa in cui hanno partorito la nonna Ineke e la mamma Michelle Hunziker. “Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”, ha spiegato. La 26enne è entrata nella struttura alla 38esima settimana, sicura di partorire il giorno stesso. “Invece ho partorito quattro giorni dopo”, ha svelato. Dopo aver condiviso la gravidanza con i suoi follower, adesso la neo mamma sente il bisogno di staccare un po’ e godersi questi primi intensi giorni di vita del suo piccolo. Cesare è il frutto dell’amore per il compagno Goffredo Cerza al quale è legata da sei anni. In una Instagram Story, l’influencer ha scritto: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 aprile 2023)ha messo al mondo il suo primo figlio, Cesare. Il parto è avvenuto lo scorso 30 marzo in una clinica svizzera, la stessa in cui hanno partorito la nonna Ineke e la mamma Michelle Hunziker. “Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”, ha spiegato. La 26enne è entrata nella struttura alla 38esima settimana, sicura di partorire il giorno stesso. “Invece ho partorito quattro giorni dopo”, ha svelato. Dopo aver condiviso la gravidanza con i suoi follower, adesso la neo mamma sente il bisogno di staccare un po’ e godersi questi primi intensi giorni di vita del suo piccolo. Cesare è il frutto dell’amore per il compagno Goffredo Cerza al quale è legata da sei anni. In una Instagram Story, l’influencer ha scritto: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova ...

