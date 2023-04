Aurora Ramazzotti ha partorito in Svizzera | ma perché? Ecco il motivo

(Di lunedì 3 aprile 2023)ha! La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha dato alla luce il suo primogenito, nato dall’amore con Goffredo Cerza. La showgirl è ricoverata in, ma come mai ha scelto di terminare lì la sua gravidanza? Leggi anche:, dopo il parto nessun matrimonio «Stare insieme tutta la vita è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - ChiaraAnto33 : RT @lercionotizie: #ultimora Esposizione mediatica. Percepiti 7 figli e 234 mesi di gravidanza per Aurora Ramazzotti - msn_italia : Aurora Ramazzotti svela la verità: 'Ecco perché ho partorito in Svizzera' - MaurizioProser1 : @lercionotizie Che di professione fa Aurora Ramazzotti -

è diventata mamma CON PRETELLI E AMICI Fotogallery - Giulia Salemi compie 30 anni, guarda che sexy festa! LEI MAMMA, LUI EX Fotogallery - Cristiana Capotondi con la figlia, Andrea ..."Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo". Queste le prime parole della neomamma. La figlia di Michelle Hunziker e di Erosha postato una storia su Instagram in cui scrive: "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni ...Un grande assente alla festa, invece, è stata ovviamente. Un'assenza giustificata, visto che la migliore amica di Zorzi è diventata mamma da pochissimi giorni! Tra gli altri ...

Aurora Ramazzotti, stop ai social dopo il parto: «Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo» Open

Perché Aurora Ramazzotti ha partorito in Svizzera La scelta è stata spiegata dalla diretta interessata via TikTok!Michelle Hunziker nonna Meglio di no! Non vuole farsi chiamare così dopo la nascita del figlio di Aurora. Intanto torna a Striscia la Notizia.