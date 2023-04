Aumento fino al 30% dei posti a Medicina, più borse e studentati. I piani di Bernini per l’università (coi fondi Pnrr) (Di lunedì 3 aprile 2023) Il governo sta valutando la possibilità di aumentare del 30% il numero di posti disponibili nei corsi di laurea in Medicina. Lo ha detto oggi la ministra dell’università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (Forza Italia), a margine di una visita alla mostra “Rinascimento” organizzata a Ferrara dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. «Non è aprendo adesso i corsi di Medicina o chirurgia che mettiamo sul mercato nuovi medici, perché saranno pronti tra 5 o 6 anni e specializzati tra 8 o 9 anni», ha detto la ministra, secondo la quale viceversa «la cosa da fare è valutare quali sono i fabbisogni della popolazione, come invecchiamento e demografia. Lo abbiamo fatto e abbiamo creato un’apertura progressiva e sostenibile che va fino al 30% dei posti». L’incremento ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Il governo sta valutando la possibilità di aumentare del 30% il numero didisponibili nei corsi di laurea in. Lo ha detto oggi la ministra dele della Ricerca, Anna Maria(Forza Italia), a margine di una visita alla mostra “Rinascimento” organizzata a Ferrara dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. «Non è aprendo adesso i corsi dio chirurgia che mettiamo sul mercato nuovi medici, perché saranno pronti tra 5 o 6 anni e specializzati tra 8 o 9 anni», ha detto la ministra, secondo la quale viceversa «la cosa da fare è valutare quali sono i fabbisogni della popolazione, come invecchiamento e demografia. Lo abbiamo fatto e abbiamo creato un’apertura progressiva e sostenibile che vaal 30% dei». L’incremento ...

