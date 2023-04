Atto di forza, Sharon Stone e le scene di lotta con Arnold Schwarzenegger: “Gli feci dei bei lividi” (Di lunedì 3 aprile 2023) La star di Atto di forza, Sharon Stone ha ricordato le scene di combattimento corpo a corpo girate con Arnold Schwarzenegger, sul set del film di Paul Verhoeven, e di come fosse riuscita a tenere testa al celebre bodybuilder: “Gli ho lasciato un bel livido in faccia, col tacco!” L’attrice prosegue nel racconto a USA Today: “A meno che tu non faccia la ballerina, per una donna, anche agile come ero io all’epoca, è veramente difficile scalciare in faccia una persona usando il tallone; peggio ancora, se quella persona è Schwarzenegger; avere davanti questo gigante muscoloso ti intimorisce; e se poi il combattimento finisce per sembrare ridicolo? No, dovevo assolutamente pestarlo per bene, e allora gli ho ficcato il tacco in faccia!” La ... Leggi su screenworld (Di lunedì 3 aprile 2023) La star didiha ricordato ledi combattimento corpo a corpo girate con, sul set del film di Paul Verhoeven, e di come fosse riuscita a tenere testa al celebre bodybuilder: “Gli ho lasciato un bel livido in faccia, col tacco!” L’attrice prosegue nel racconto a USA Today: “A meno che tu non faccia la ballerina, per una donna, anche agile come ero io all’epoca, è veramente difficile scalciare in faccia una persona usando il tallone; peggio ancora, se quella persona è; avere davanti questo gigante muscoloso ti intimorisce; e se poi il combattimento finisce per sembrare ridicolo? No, dovevo assolutamente pestarlo per bene, e allora gli ho ficcato il tacco in faccia!” La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloBMb70 : Total Recall - Atto di forza, cast e trama film - Super Guida TV - PaoloBMb70 : Total Recall - Atto di forza - IlgoldiDhorasoo : RT @gabibbiano: Madonna come godo, sicuramente è sono convinto di ciò il tipo che ha eseguito questo atto EROICO segue il gabibbiano per fo… - gabibbiano : Madonna come godo, sicuramente è sono convinto di ciò il tipo che ha eseguito questo atto EROICO segue il gabibbian… - RaiQuattro : Alle 21:20 ciclo #ActionPop: 'Total Recall - Atto di forza' (2012) di L Wiseman con C Farrell, K Beckinsale L'opera… -