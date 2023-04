Attentato San Pietroburgo | chi c’è dietro l’omicidio del blogger Tatarsky?

(Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ stata arrestata Daria Trepova, la donna ricercata dalle autorità russe in relazione alla morte delmilitare Vladlen, ucciso ieri a San. Le autorità russe hanno diffuso un video nel quale Daria Trepova, 26 anni, afferma di aver consegnato una statuetta esplosiva al. Nel video dell’interrogatorio condotto dalle forze di sicurezza russe, postato sul sito del ministero degli Affari interni di Mosca, la donna dice di aver “portato lì una statuetta, che è esplosa”. Alla domanda sul motivo per cui era stata arrestata, Trepova ha risposto: ”Direi, per essere stata sulla scena deldi Vladlen. Ho portato lì questa statuetta, che è esplosa”. Ma chi c’èdi ...

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi alle accuse rivolte da Mosca a Kiev di avere pianificato l'di ieri in un caffè diPietroburgo. Lo riporta l'agenzia ...A poche ore dall'costato la vita al blogger militare conosciuto come Vladlen Tatarsky le autorità russe ...ad una discussione con altri commentatori a favore della guerra in un caffè di...Il marito della donna accusata dell'che ha ucciso aPietroburgo il giornalista militare russo Vladlen Tatarsky si è detto convinto che sia stata "incastrata". Dmitry Rylov, che non è in Russia, lo ha detto in un'intervista ...

Bomba a San Pietroburgo, Mosca: "Attentato pianificato da Kiev" TGCOM

In manette la 26enne che ha ammesso le proprie responsabilità nell'attentato avvenuto ieri in un locale della città russa. Nell'esplosione è morto il blogger Vladlen Tatarsky e sono rimaste ferite alt ...L’attentato viene descritto come un’operazione degli ucraini sostenuta da una rete di dissidenti vicini ad Alexei Navalny, uno dei principali oppositori di Putin. Bomba a San Pietroburgo, la polizia ...