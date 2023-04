Attentato San Pietroburgo, chi c'è dietro l'omicidio del blogger Tatarsky? (Di lunedì 3 aprile 2023) E' stata arrestata Daria Trepova, la donna ricercata dalle autorità russe in relazione alla morte del blogger militare Vladlen Tatarsky , ucciso ieri a San Pietroburgo. Le autorità russe hanno diffuso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) E' stata arrestata Daria Trepova, la donna ricercata dalle autorità russe in relazione alla morte delmilitare Vladlen, ucciso ieri a San. Le autorità russe hanno diffuso ...

