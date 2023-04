Attentato di San Pietroburgo: c’è un secondo arresto. La Russia accusa l’intelligence ucraina (video) (Di lunedì 3 aprile 2023) secondo arresto per l’Attentato nel bar di San Pietroburgo che è costato la vita al blogger militare Vladlen Tatarsky e il ferimento di 32 persone. Le autorità russe hanno arrestato un Dmitry Kasintsev, 27 anni, in relazione all’Attentato a San Pietroburgo in cui ha perso la vita il blogger militare. Lo riferisce il sito d’informazione russo The Insider, spiegando di aver appreso la notizia da Dmitry Rylov, il marito di Darya Trepova, la 26enne è stata arrestata in quanto principale sospettata per l’omicidio. Il secondo arrestato è il padrone di casa della Trepova Il canale Telegram Shot ha pubblicato un video dell’arresto di Kasintsev mostrando un gruppo di agenti in borghese portare via un uomo in manette. Nel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023)per l’nel bar di Sanche è costato la vita al blogger militare Vladlen Tatarsky e il ferimento di 32 persone. Le autorità russe hanno arrestato un Dmitry Kasintsev, 27 anni, in relazione all’a Sanin cui ha perso la vita il blogger militare. Lo riferisce il sito d’informazione russo The Insider, spiegando di aver appreso la notizia da Dmitry Rylov, il marito di Darya Trepova, la 26enne è stata arrestata in quanto principale sospettata per l’omicidio. Ilarrestato è il padrone di casa della Trepova Il canale Telegram Shot ha pubblicato undell’di Kasintsev mostrando un gruppo di agenti in borghese portare via un uomo in manette. Nel ...

