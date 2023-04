Attentato al blogger Tatarsky | chi è la donna che ha portato la statuetta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guidoolimpio : 2 Attentato in una città importante, sfida alla sicurezza e a quel mondo parallelo (Wagner, blogger) che incarna li… - eliopipolo69 : - Emanuelab1970 : RT @FabioInnocent10: Le accuse a Putin sui bambini non hanno riscontri secondo i media USA (F. Beltrami) - FarodiRoma. Le solite pagliaccia… - eliopipolo69 : @antonio_pieroni @GPorciello @_manzotin @andreapurgatori - Lorycatwoman : RT @Antonio_DiSiena: Delirio tra gli ucronazi nostrani secondo cui il blogger russo ammazzato nell’attentato di San Pietroburgo era un “obi… -

I servizi di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova . La donna, di 26 anni, è accusata di avere compiuto l'di domenica 2 aprile in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky "Agenti del Comitato investigativo, in collaborazione con i ......di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova perché sospettata di avere compiuto l'avvenuto in un caffè di San Pietroburgo, lo Street bar, dove un ordigno è esploso uccidendo il...Non ci faremo intimidire" 13:07 Fondazione Navalny: "Non c'entriamo nulla con l'" 12:46 Polonia: "Consegnati a Kiev parte dei caccia Mig - 29 promessi" 12:42 Zelensky sarà a Varsavia ...

Il ministero russo degli affari interni ha inserito una donna con il nome di Daria Trepova nella lista dei ricercati: è sospettata di aver ucciso il blogger Vladlen Tatarsky nell’attentato al caffè ...Un filmato di un minuto è stato diffuso dalle autorità russe dopo l'arresto della 26enne per l'omicidio del blogger militare Tatarsky ...