Attentato a Tatarsky, arrestata Darya Trepova: 'Mi hanno ingannata, sono stata usata' (Di lunedì 3 aprile 2023) Si tratta di una cittadina russa che a San Pietroburgo abitava in una casa vicinissima al luogo dell'Attentato: il ministero dell'Interno russo ha inserito una donna, identificata come Darya Trepov a, ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 aprile 2023) Si tratta di una cittadina russa che a San Pietroburgo abitava in una casa vicinissima al luogo dell': il ministero dell'Interno russo ha inserito una donna, identificata comeTrepov a, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ucciso in un attentato con esplosivi in un caffè di San Pietroburgo il blogger nazionalista Maksim Fotim, alias Vla… - castellettir : L’attentato in cui è morto il blogger militare Vladlen Tatarskij è avvenuto durante uno degli eventi organizzati og… - guidoolimpio : 1 Attentato a Tatarsky. Colpito estremista, attacco ha valenza interna e esterna, può essere portata avanti tesi di… - clamar65 : RT @LadyAfro17: 3 aprile 2023, Ucraina I SERVIZI SPECIALI UCRAINI DIETRO L’OMICIDIO DI TATARSKY Non stupisce ..come Daria Dugina? #3apr… - fanpage : “Ho portato io la statuetta che poi è esplosa”. Ha confessato Darya Treopova, la donna accusata di aver preso parte… -