Attentato a San Pietroburgo nel bar di Prigozhin, statuetta-bomba per Tatarsky: ucciso il blogger amico di Putin (Di lunedì 3 aprile 2023) Attentato a San Pietroburgo, ucciso il blogger filo guerra Vladlen Tatarsky, 41 anni, che vantava oltre 560mila seguaci su Telegram e aveva anche combattuto nel battaglione Vostok, dalla parte... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 aprile 2023)a Sanilfilo guerra Vladlen, 41 anni, che vantava oltre 560mila seguaci su Telegram e aveva anche combattuto nel battaglione Vostok, dalla parte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ucciso in un attentato con esplosivi in un caffè di San Pietroburgo il blogger nazionalista Maksim Fotim, alias Vla… - alex_orlowski : Muore in un attentato a San Pietroburgo il blogger pro-russo Vladlen Tatarsk. #Russia #SlavaUkraini - castellettir : L’attentato in cui è morto il blogger militare Vladlen Tatarskij è avvenuto durante uno degli eventi organizzati og… - Anto7892 : RT @Antonio_DiSiena: Delirio tra gli ucronazi nostrani secondo cui il blogger russo ammazzato nell’attentato di San Pietroburgo era un “obi… - stanislav3052 : RT @elisamariastel1: In rete è apparsa una foto della detenuta accusata di aver ucciso Tatarsky nell'attentato di oggi a San Pietroburgo. h… -