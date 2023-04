Attentato a San Pietroburgo, arrestata Darya Trepova già fermata in passato, ha confessato (video) (Di lunedì 3 aprile 2023) Le telecamere l’hanno ripresa mentre entrava nel bar con un pacco, consegnato poi al blogger militare russo Vladlen Tatarsky, ucciso ieri nell’Attentato esplosivo di San Pietroburgo ma, poi, la 26enne Darya Trepova, fermata, durante l’interrogatorio ha confessato ammettendo di essere lei l’autrice del grave fatto di sangue che ha fatto 32 feriti e un morto, come di vede da un video dell’interrogatorio pubblicato dal ministero dell’Interno russo. Trepova ha detto di essere arrestata ”per essere sulla scena dell’omicidio di Vladlen Tatarskij”. La ventiseienne ammette davanti alle telecamere, con un mezzo sorriso, di aver consegnato una statuetta esplosiva al 40enne blogger filo-putiniano Vladlen Tatarsky. Alla domanda sul motivo per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Le telecamere l’hanno ripresa mentre entrava nel bar con un pacco, consegnato poi al blogger militare russo Vladlen Tatarsky, ucciso ieri nell’esplosivo di Sanma, poi, la 26enne, durante l’interrogatorio haammettendo di essere lei l’autrice del grave fatto di sangue che ha fatto 32 feriti e un morto, come di vede da undell’interrogatorio pubblicato dal ministero dell’Interno russo.ha detto di essere”per essere sulla scena dell’omicidio di Vladlen Tatarskij”. La ventiseienne ammette davanti alle telecamere, con un mezzo sorriso, di aver consegnato una statuetta esplosiva al 40enne blogger filo-putiniano Vladlen Tatarsky. Alla domanda sul motivo per ...

