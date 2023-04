Attentato a San Pietroburgo, arrestata Daria Trepova. Ecco chi è (Di lunedì 3 aprile 2023) la donna fermata. Forse non sapeva dell’esplosivo Daria Trepova è considerata la responsabile materiale dell’Attentato a San Pietroburgo, dove ha perso la vita il blogger Vladlen Tatarsky. La donna, 26 anni, avrebbe consegnato materialmente la statuetta al blogger, in cui era nascosto l’esplosivo. Oltre al blogger, sono rimaste ferite 32 persone, una decina delle quali soni in gravi condizioni in ospedale. La donna, dopo l’arresto, ha detto: “Ho portato una statuetta lì dentro, che è esplosa“. Sui motivi per cui è stata arrestata, risponde: “arrestata, direi, per essere stata sulla scena dell’omicidio di Vladlen Tatarsky”. Alla domanda su chi le abbia procurato la statuetta, si è rifiutata di rispondere. “Posso parlartene più tardi”. Leggi anche: San Pietroburgo, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) la donna fermata. Forse non sapeva dell’esplosivoè considerata la responsabile materiale dell’a San, dove ha perso la vita il blogger Vladlen Tatarsky. La donna, 26 anni, avrebbe consegnato materialmente la statuetta al blogger, in cui era nascosto l’esplosivo. Oltre al blogger, sono rimaste ferite 32 persone, una decina delle quali soni in gravi condizioni in ospedale. La donna, dopo l’arresto, ha detto: “Ho portato una statuetta lì dentro, che è esplosa“. Sui motivi per cui è stata, risponde: “, direi, per essere stata sulla scena dell’omicidio di Vladlen Tatarsky”. Alla domanda su chi le abbia procurato la statuetta, si è rifiutata di rispondere. “Posso parlartene più tardi”. Leggi anche: San, ...

